В Надыме администрация города по представлению прокуратуры проведет дорожный ремонт.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что подъездная автодорога к ГУНИИ «Медицинских проблем Крайнего севера» РАМН находится в плохом состоянии, на ней просело дрожное полтно6 имеются ямы и выбоины.
Городской прокурор главе Надымского района внес представление, а также направил иск в суд.
Судом требования прокурора удовлетворены, на МКУ «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» возложена обязанность отремонтировать автомобильные дороги в срок до 30 октября 2025 года.
Кроме того, по результатам рассмотрения представления на подъездной автодороге к научному учреждению установлены необходимые дорожные знаки; мероприятия по ремонту автомобильной автодороги общего пользования включены в программу дорожных работ Надымского района на 2025 год; ремонт дорожного полотна планируется осуществить на 1,6 км.
Салехард, Елена Васильева
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