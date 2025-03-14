Молодой ямалец 10 раз выстрелил в полицейских из пневматического пистолета

На Ямале 22-летний молодой человек 10 раз выстрелил из пневматического пистолета в полицейских.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 10 марта 2025 года полиция пыталась задержать 22-летнего молодого человека по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств. Он вооружился пневматическим пистолетом и выстрелил не менее 10 раз в представителей власти.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»