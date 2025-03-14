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Пятница, 14 марта 2025, 13:14 мск

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Больница заплатит 800 тысяч за смерть пациентки, которую неправильно лечили

Прокуратура Ноябрьска по обращению местной жительницы проверила качество оказания медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница».

Установлено, что близкая родственница заявительницы обратилась на прием к врачу с жалобами на боль в животе. По результатам осмотра женщине был поставлен диагноз и назначено лечение, которое положительных результатов не принесло. После этого пациентка была экстренно госпитализирована в больницу, где на следующий день умерла.

В ходе проверки прокуратуры были выявлены многочисленные нарушения и дефекты оказания медпомощи, выразившиеся в неправильной диагностике заболевания и неправильном лечении.

В этой связи прокурор Ноябрьска обратился с иском в суд о взыскании в пользу заявительницы в связи со смертью близкого родственника компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, взыскана компенсация в размере 800 тысяч рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

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