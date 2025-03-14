Подросток пойдет под суд за то, что неудачно покатал своих друзей на машине

В Салехарде в суд направляется уголовное дело в отношении местного подростка, который неудачно покатал на машине своих друзей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 18 декабря 2024 года 16-летний юноша, посадив трех несовершеннолетних друзей в автомобиль, принадлежащий его семье, поехал кататься по загородной дороге. Подросток, не имея права управлением транспортным средством, допустил наезд на дорожное ограждение и опрокидывание автомобиля. В результате ДТП пострадал один из несовершеннолетних пассажиров – потерпевшему причинены травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Следователями СКР установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Салехард, Елена Васильева

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