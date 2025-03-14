На Ямале в единую систему видеонаблюдения включают общепит, магазины, ТЦ и гостиницы

На Ямале продолжаются работы по расширению единой системы видеонаблюдения за транспортными узлами и местами массового пребывания людей.

Инициатива по расширению системы видеонаблюдения была озвучена губернатором Ямала Дмитрием Артюховым в марте прошлого года в ходе ежегодного доклада о положении дел в регионе.

В настоящее время, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа, на Ямале уже завершены работы по оснащению видеонаблюдением транспортных узлов. Камеры с распознаванием лиц появились во всех аэропортах округа и в здании Салехардского речного вокзала. Также видеонаблюдением оснащены железнодорожные станции Нового Уренгоя, Ноябрьска, Лабытнанги, Коротчаево, Пурпе, Пуровска, Харпа, Обской и Сывдармы. Более 50 камер следят за порядком на объектах многофункционального комплексного сервиса на Карамовском посту.

Оборудованы видеонаблюдением две сезонные дороги, соединяющие округ с Югрой. Камеры установлены на зимнике Мужи-Азовы-Теги и дороге Ягельный-Приозерный-Надым. Каждая подключена к единой системе видеонаблюдения. Вместе с постом «Карамовский» они обеспечивают контроль за всем автомобильным транспортом, въезжающим на Ямал со стороны Ханты-Мансийского автономного округа. Камеры позволяют в круглосуточном режиме фиксировать весь въезжающий и выезжающий по временным дорогам транспорт. Всего на объектах транспортной инфраструктуры установлено свыше 200 камер с видеоаналитикой.

Продолжается работа по подключению к единой системе видеонаблюдения частных камер, в том числе установленных на объектах массового пребывания людей – в магазинах, торговых центрах, кафе и гостиницах. В восьми городах в систему уже интегрировано 212 камер, которые принадлежат 88 юридическим лицам. Наибольшее количество устройств подключено в Ноябрьске – 67 камер, Салехарде – 56 и Муравленко – 51.

Всего к региональной единой системе видеонаблюдения подключено почти 5 тысяч камер всех муниципальных образований. Из них уже 1300 работают с использованием видеоаналитики. В этом году к системе присоединятся еще 700.

Салехард, Елена Васильева

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