Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах обморожения и смерти детей в тундре на Ямале

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах трагедии на Ямале: дети замёрзли насмерть, оставшись ночевать посреди тундры вместе с родителями. Спать в санях ямальцам пришлось, так как снегоход, на котором они передвигались, сломался.

Ямальские следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть», – уточнили в СУ СК ЯНАО.

Как сообщалось в группе «ЧП Ямал», на снегоходе передвигались муж, жена и двое детей. Они выехали из села Яр-Сале в сторону чума озера Ярото 1. Утром родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни.

Ямальский район, Наталья Ефремова

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