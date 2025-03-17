Суд отобрал у браконьера снегоход

Житель Ямала остался без снегохода после того, как устроил браконьерскую рыбалку.

Как сообщили «Новом Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ноябре 2024 года житель Лабытнанги прибыл на реку Собь в 15 км. от села Катравож на принадлежащем ему снегоходе, с прикрепленными к нему санями и используя запрещенные орудия лова (сеть из лески общей длиной 30 метров, лопату, пешню и зюзьгу), выловил 3 щекуров и 154 сибирских сигов, чем причинил ущерб государству на сумму более 150 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя принял во внимание данные о личности ранее несудимого мужчины, возмещение в полном объеме причиненного ущерба и назначил ему наказание в виде судебного штрафа с конфискацией в собственность государства орудия преступления, то есть снегохода.

Лабытнанги, Елена Васильева

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