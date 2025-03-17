В Надыме во время попойки произошло убийство

В Надыме попойка закончилась убийством.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 14 марта 2025 года фигурант уголовного дела, в ходе распития спиртных напитков, вступил в конфликт со своим знакомым. Обвиняемый взял нож и нанес один удар мужчине в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия, в результате обильной внутренней и наружной кровопотери.

Следователями СК мужчина задержан, со следствием сотрудничает, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Надым, Елена Васильева

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