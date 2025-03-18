На Ямале врач вступила в сговор с фармкомпанией

На Ямале выявили врача, которая вступила в сговор с фармацевтической компанией и за вознаграждение выписывала больным препарат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, речь идет о враче-инфекционисте из Ноябрьской ЦГБ.

Женщина предлагала пациентам медицинский препарат (не сертифицирован на территории Российской Федерации и не одобрен Минздравом России для лечения пациентов), передавала им контактный номер представителя компании, а взамен от представителя компании получала часть денежных средств за приобретенный курс лечения препаратом.

Таким образом, у врача больницы возник конфликт интересов, о котором она не уведомила главного врача.

Прокуратурой города главному врачу больницы было внесено представление, врач уволен из медицинского учреждения.

Кроме того, по постановлениям прокурора бывший медицинский работник привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 6.29 КоАП РФ и оштрафована на 15 тысяч рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

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