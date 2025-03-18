Житель Лабытнанги получил 400 часов исправительных работ за пьяную езду и угрозы соседям ножом

Лабытнангский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Установлено, что 31 августа 2023 года мужчина в состоянии опьянения управлял автомобилем в Лабытнанги, при этом ранее привлекался к административной ответственности за аналогичные действия.

Кроме того14 января 2024 года мужчина высказывал в адрес своих соседей угрозу убийством, демонстрируя им нож.

Суд назначил виновному наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.

Кроме того, в соответствии с позицией государственного обвинителя суд принял решение о конфискации денежных средств подсудимого в размере 660 тыс. рублей, полученных в результате продажи автомобиля, которым он управлял в состоянии опьянения.

Приговор не вступил в законную силу.

Лабытананги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube