Ямал отмечает годовщину присоединения Крыма к России

На Ямале широко отмечают годовщину воссоединения Крыма с Россией. По всему округу проходят тематические мероприятия, посвященные этому историческому событию. Кроме того, сегодня к ямальцам обратился глава региона Дмитрий Артюхов.

«Воссоединение Крыма с Россией стало не только триумфом исторической правды, но и ярким свидетельством силы народного единства и стремления к свободе выбора. Жители Крыма и Севастополя, ясно и четко выразив свою волю на референдуме, показали миру свою неразрывную связь с Россией, ее культурой и духовными ценностями. «Крымская весна» – это вдохновляющий пример того, как мы, объединившись вокруг общих целей, способны преодолеть любые препятствия. Мы – одна большая семья, сильная и единая. Важнейшими ценностями нашего общества остаются стабильность и развитие. Продолжим работать над их укреплением», – отметил Дмитрий Артюхов.

В честь праздника ямальцев ждут акции, викторины, концертные программы и другие активности, направленные на расширение знаний о Крыме и его месте в истории России.

В учебных заведениях округа пройдут тематические уроки и классные часы на тему «Крым в истории России», где учащиеся смогут познакомиться с ключевыми событиями, сыгравшими роль в объединении полуострова с нашей страной. Учителя расскажут детям о событиях 2014 года и значении референдума для Крыма. Для ребят проведут видеоэкскурсии по знаменитым местам и достопримечательностям полуострова. Они узнают интересные факты о его богатой природе, культуре, а также о городе Севастополе и Черноморском флоте. Эти мероприятия нацелены на то, чтобы углубить знания школьников об общей истории России и Крыма.

В Муравленко в Центральной городской библиотеке пройдет вечер поэзии под названием «Вечно живая классика», где участники смогут насладиться творчеством известных поэтов. В селе Аксарка сотрудники детской библиотеки организуют викторину «Наш удивительный Крым!»: участники смогут проверить свои знания о полуострове. Вопросы будут охватывать разные аспекты: историю, географию, культуру и биографию знаменитых личностей, связанных с Крымом.

В Доме культуры села Антипаюта Тазовского района откроется выставка детских рисунков «Крым». Дети покажут красоту крымской природы и представят свое видение воссоединения Крыма с Россией.

В различных муниципалитетах округа также запланированы фотовыставки, посвященные Крымской весне. Будут организованы интеллектуальные игры, квесты и поэтические вечера.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube