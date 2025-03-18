На Ямале пройдут IV Всероссийские Арктические игры. В округе соберутся команды из десяти регионов Арктической зоны страны. Соревнования пройдут в Салехарде и Лабытнанги с 25 по 31 марта.

В этом году мероприятие включено в спортивную программу VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 26 и 27 марта в Мурманске.

В Играх примут участие юноши и девушки от 11 до 19 лет из республик Карелии, Коми, Саха (Якутии), Красноярского края, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В программу вошли девять видов спорта: баскетбольное двоеборье, биатлон, волейбол на снегу, лыжные гонки, самбо, северное многоборье, фигурное катание на коньках, хоккейное двоеборье, также выявят лучших в хоккее на валенках.

Первые Игры состоялись в 2022 году, напоминате пресс-служба администрации округа. За это время соревнования получили масштабное развитие. С каждым годом растет количество участников: если первые Игры собрали 141 спортсмена, то в 2024 году на спортивных площадках Салехарда и Лабытнанги свое мастерство продемонстрировали около 500 ребят. Сборная округа дважды становилась победителем общекомандного первенства.

Организаторами мероприятия являются министерство спорта РФ, департамент по физической культуре и спорту ЯНАО при поддержке регионального правительства.

Салехард, Елена Васильева

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