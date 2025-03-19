Семью участника СВО переселят из аварийного жилья в нормальное

Участник СВО обратился в прокуратуру Салехарда с жалобой о нарушении его прав.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа, в ходе проверки было установлено, что по улице Патрикеева, в котором проживала семья участника СВО, еще в 2020 году признан аварийным и подлежал расселению до конца 2027 года. При этом конструктивные элементы дома находятся в аварийном состоянии, что свидетельствует об угрозе причинения вреда жизни здоровью граждан, проживающих в нем.

Администрацией города не учтено фактическое состояние дома и ухудшение несущих свойств его конструктивов, иное жилое помещение семье взамен аварийного, не предоставлено.

Прокурором направлен иск в суд о предоставлении благоустроенного жилья на условиях договора социального найма взамен авариного.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал орган местного самоуправления представить семье благоустроенную квартиру.

Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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