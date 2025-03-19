Надымчанам сделают перерасчет за грязную воду, которая бежала из кранов

Надымская городская прокуратура по поручению прокуратуры автономного округа провела проверку по публикации в социальных сетях о грязной воде, которая текла из кранов жителей Надыма.

Так, из приложенных к публикациям фото и видео следовало, что холодная вода шла коричневыми и черными вкраплениями.

Городской прокурор внес директору филиала АО «Ямалкоммунэнерго» представление об устранении нарушений закона, а также указал на необходимость перерасчета (уменьшение) платы за коммунальную услугу.

По результатам его рассмотрения ресурсоснабжающей организацией в адрес АО «Единый расчетно-информационный центр ЯНАО» направлены документы о проведении соответствующих перерасчетов.

Надым, Елена Васильева

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