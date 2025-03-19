На Ямале стремянка повредила вертолет Ми-26

На Ямале на аэродроме в поселке Тазовском стремянка повредила несущий винт вертолета Ми-26 компании «ЮТэйр». На воздушное судно упала стремянка, которую сбил сильный ветер, сообщает тг-канал «Авиаторщина». По данным канала, инцидент произршел в минувшие выходные. воздушное судно должно было пройти технический осмотр. Кто-то из обслуживающего персонала оставил на ночь у вертолета стремянку.

«Утром техникам предстала вертушка с четырьмя поврежденными отсеками лопасти. В районе аэродрома был сильный ветер до 14 м/с, который сдул стремянку на лопасти несущего винта воздушного судна», – сообщает «Авиаторщина».

Ми-26 теперь предстоит ремонт.

Тазовский, Елена Васильева

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