На Ямале за пять лет планируют построить 1 млн квадратных метров жилья. Об этом сегодня в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

Согласно его поручению, новое жилье будет возводиться для расселения аварийных домов, а также реализации федеральных и региональных мер жилищной поддержки.

«Пять лет назад мы увеличили плановую задачу в четыре раза и взяли на себя обязательство расселить миллион квадратных метров деревянного жилфонда. Это был настоящий вызов. Но, как часто повторял наш прославленный геолог Юрий Эрвье, мы обязаны верить в успех. Сегодня могу уверенно сказать: эта задача будет выполнена в нынешнем году. Что дальше? Все мы видим, как меняется отношение северян к нашему региону. Все больше людей считают его своим домом, а не местом временного заработка. Поэтому Ямал должен развиваться и строиться», – отметил губернатор.

Напомним, что в 2024 году автономный округ достиг рекордных показателей возведения жилья со времени распада Советского Союза. Ввод жилья на Ямале в 2024 году составил 331 тысячу квадратных метров. В округе было построено 93 многоквартирных дома для почти четырех тысяч семей. Еще 740 домов возвели в рамках индивидуального строительства.

Лидеры по жилищному строительству – Салехард, Новый Уренгой и Пуровский район. В окружной столице построено более 86 тысяч квадратных метров жилья, в газовой – свыше 70 тысяч, а в Пуровском районе – порядка 60 тысяч. Основной объем по прежнему возводится для расселения аварийных домов.

Также по поручению губернатора в муниципалитетах ведется активная работа по привлечению частных застройщиков. Для жителей региона это означает стабилизацию цен на рынке жилья и расширение возможностей как в рамках социальных программ, так и для самостоятельного приобретения. На сегодняшний день в округе порядка 20 застройщиков осуществляют строительство по договорам долевого участия с открытием эскроу-счетов. Около 40% квартир в строящихся домах законтрактованы для расселения аварийных домов и других жилищных программ. Оставшиеся более чем 60% квартир доступны для свободной продажи.

Сейчас в округе возводится 253 многоквартирных жилых дома, площадью более 890 тысяч квадратных метров. В округе работают 30 жилищных программ – 9 федеральных и 21 окружная.

Салехард, Елена Васильева

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