Будущим мамам будут дарить сумку для роддома в ямальском стиле

На Ямале будущим мамам будут вручать сумку для роддома со всем необходимым. Об этом в рамках ежегодного доклада о положении дел в округе сообщил сегодня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Недавно общался с молодой мамой из Губкинского. Она предложила идею – оформить в едином стиле и выдавать в родильном отделении все необходимое для мамы и малыша в родильном отделении. Отличное предложение. Поручаю запустить такой проект в этом году», – рассказал Дмитрий Артюхов.

Комплект получат будущие мамы в перинатальных центрах и родильных домах округа.

В сумку войдут предметы для личной гигиены – халат-кимоно, сорочка, два полотенца, тапочки, термобутылка, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье, косметичка с расческой и предметами гигиены.

Напомним, что с 2019 года семьи с новорожденными детьми обеспечиваются подарочными комплектами детских принадлежностей «Малышу Ямала». Всего выдано более 34 тысяч подарков. Для ямальских семей, ранее получавших меру поддержки, с 1 марта 2023 года выдается электроный сертификат на покупку детских принадлежностей. За этот период выдано свыше 4 200 сертификатов.

Салехард, Елена Васильева

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