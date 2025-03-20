Женщина взяла для мошенников в кредит и в долг почти 5 млн рублей

Прокуратура ЯНАО в очередной раз призывает жителей округа быть бдительными, чтоб не стать жертвами мошенников.

Так, жительнице Муравленко в период с февраля по март текущего года неоднократно звонил через мобильную связь и мессенджер «WhatsApp» неизвестный, представившийся куратором инвестиционной программы. Под предлогом получения дополнительной прибыли от инвестиций он убедил потерпевшую оформить кредит в банке и перевести денежные средства на абонентский номер. Потерпевшая оформила кредит на сумму 2,8 млн рублей и 1,8 млн рублей получила в заем у знакомой, которые перевела на номер мобильного телефона неизвестным лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Напоминаем, что «защищенных, резервных, специальных, безопасных» и других счетов не существует. Не переходите по ссылкам, которые присылают неизвестные лица, не скачивайте по их просьбам на свои мобильные устройства непроверенные приложения.

Если вы ответили на звонок неизвестного номера телефона и собеседник не знаком, положите трубку! Это мошенники!» – отметили в пресс-службе ЯНАО.

Муравленко, Елена Васильева

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