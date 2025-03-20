Ямальчанка 12 раз ударила ножом знакомого

Жительница Ямала пойдет в колонию за то, что чуть не убила человека.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 8 июля 2024 года в поселке Тазовский 37-летняя женщина распивала спиртное в компании своих знакомых. В ходе внезапно возникшего конфликта с одним из мужчин, 1982 года рождения, она вооружилась кухонным ножом и нанесла ему не менее 12 ударов в грудную клетку, плечи, руки. От причиненных колото-резаных ранений 42-летний мужчина получил множественные телесные повреждения, но врачи смогли спасти ему жизнь.

Приговором суда виновной женщине было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тазовский, Елена Васильева

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