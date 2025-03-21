На Ямале пересчитали следы диких зверей на снегу и птиц на деревьях

На Ямале Служба по охране биоресурсов провела маршрутный учет животного мира округа.

Как сообщает служба в своих социальных сетях, в течение двух месяцев специалисты проводили подсчёт следов зверей на снегу и визуальную регистрацию птиц, проходя запланированные маршруты общей протяжённостью более 6 тыс.км. Ученые передвигались на лыжах или на снегоходах в зависимости от местности.

Всего учётчиками пройдено 488 учётных маршрутов на территории общедоступных охотничьих угодий округа. В среднем один маршрут по расстоянию равен 12 км.

В данный момент производится определение численности учитываемых видов зверей и птиц, на основании представленных инспекторами материалов.

«Полученные результаты позволят оценить численность животных и птиц, спланировать природоохранные и биотехнические мероприятия для сохранения видового разнообразия региона», – отметили в службе по охране биоресурсов ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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