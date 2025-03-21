В Ноябрьске в офисе Сбера сгорели два банкомата

Крупный пожар произошел накануне вечером в Ноябрьске в центральном офисе Сбербанка на улице Мира. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по ЯНАО, в 19:42 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании на первом этаже административного здания, в котором расположен центральный офис Сбербанка. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление на первом этаже.

Посетителей на момент возгорания в помещении не было. Сотрудник банка и два охранника эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных. Огонь удалось ликвидировать за 14 минут. На пожаре сгорели два банкомата.

Причина пожара выясняется.

Ноябрьск, Елена Васильева

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