На Ямале до конца месяца подключат к региональной системе видеонаблюдения еще 1000 камер

На Ямале до конца марта в единую сеть видеонаблюдения будет включена еще 1000 камер. Такую цифру в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе озвучил губернатор округа Дмитрий Артюхов. По его словам, безопасность является одним из окружных приоритетов и уже сегодня «умные» камеры помогают раскрывать преступления, предотвращать правонарушения и разыскивать людей.

После проведения работ по расширению городских систем видеонаблюдения к единой региональной сети будет подключено около 6000 камер, из них 2000 будут иметь видеоаналитику. Масштабная работа по усилению безопасности в регионе посредством установки аппаратуры видеонаблюдения и ее интеграции в единую региональную систему началась в 2020 году.

«К обеспечению безопасности подходим комплексно. Продолжаем развитие единой региональной системы видеонаблюдения. За пять лет количество камер выросло в семь раз. Ими охвачены все крупные транспортные узлы, основные общественные места, социальные объекты и многие дворы. До конца года планируем подключить к единой сети еще тысячу камер. Эта работа дает реальный эффект – количество раскрытых преступлений выросло в разы за последние годы», – отметил Дмитрий Артюхов.

Для обеспечения безопасности системой видеонаблюдения на сегодняшний день оснащены и сезонные дороги, соединяющие округ с Югрой: зимник Мужи-Азовы-Теги и дорога Ягельный-Приозерный-Надым. Вместе с постом «Карамовский», где функционирует инспекционно-досмотровый комплекс для выявления контрафакта, запрещенных веществ и оружия, обеспечивается тотальный контроль въезжающего автотранспорта. Комплекс уже проверил более 1000 автомобилей. Данные с камер круглосуточно доступны правоохранительным органам. Единая система видеонаблюдения также охватывает все ключевые транспортные узлы региона, для чего задействованы более 200 камер с функцией видеоаналитики.

Салехард, Елена Васильева

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