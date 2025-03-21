Тюменец организовал в Новом Уренгое подпольный игровой зал

В Новом Уренгое перед судом предстанет житель Тюмени, который незаконно устроил игровой зал.

По данным следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года житель города Тюмени организовал на территории города Новый Уренгой незаконное проведение азартных игр. С этой целью мужчина арендовал помещение, поставил там компьютеры с Интернетом. В качестве администраторов, кассиров и охранников игорного заведения обвиняемый привлек женщин и мужчин. Они поочередно по двенадцать часов в сутки проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендованном помещении, получая от посетителей игорного зала денежные средства.

В настоящее время следователями установлены все обстоятельства совершенного преступления, собраны доказательства, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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