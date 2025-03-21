Подросток из Тарко-Сале перевел мошенникам с телефона матери 340 тысяч рублей

Подросток из Тарко-Сале перевел мошенникам 340 тысяч рублей с телефона матери.

Как сообщает пресс-служба МВД по ЯНАО, мать обратилась с заявлением о пропаже денег в полицию. В ходе расследования выяснилось, что подростку 14-ти лет позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками школы, «Госуслуг», Росфинмониторинга, убедили мальчика тайно взять телефон матери и осуществить через установленное в нем мобильное приложение перевод денежных накоплений одной транзакцией на «безопасный счет».

По факту мошенничества в крупном размере сотрудники ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело.

Тарко-Сале, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube