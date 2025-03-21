Подросток из Тарко-Сале перевел мошенникам с телефона матери 340 тысяч рублей

Подросток из Тарко-Сале перевел мошенникам 340 тысяч рублей с телефона матери.
Как сообщает пресс-служба МВД по ЯНАО, мать обратилась с заявлением о пропаже денег в полицию. В ходе расследования выяснилось, что подростку 14-ти лет позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками школы, «Госуслуг», Росфинмониторинга, убедили мальчика тайно взять телефон матери и осуществить через установленное в нем мобильное приложение перевод денежных накоплений одной транзакцией на «безопасный счет».
По факту мошенничества в крупном размере сотрудники ОМВД России «Пуровский» возбуждено уголовное дело.
Тарко-Сале, Елена Васильева
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