Ямалец получил 1,4 года колонии за пощечину

Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя.

Он признан виновным по части 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия).

Установлено, что мужчина, дважды осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 116.1 УК РФ, в мае прошлого года в ходе внезапно возникшего конфликта с сожительницей, ударил ладонью по лицу женщины, чем причинил ей боль.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес потерпевшей извинения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя и данных, характеризующих личность подсудимого, отбывающего наказание по другому приговору, назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

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