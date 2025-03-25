Северный завоз в России будет регулировать единый оператор

С 1 января 2026 года регулировать северный завоз в России будет Единый морской оператор – АО «Росатом Арктика». Соответствующее постановление правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов, сообщают «Вести».

Согласно распоряжению, организация займется составлением маршрута и графиков регулярных каботажных перевозок грузов между морскими портами, а также будет осуществлять сами перевозки.

О принятом решении, касающемся единого морского оператора, председатель правительства Михаил Мишустин сообщил во время совещания с вице-премьерами 24 марта.

«Наш Крайний Север – это не просто стратегически значимый регион. Люди там проживают и работают в экстремальных погодных и климатических условиях. И конечно, надо сделать так, чтобы у них было все, что нужно, тем более товары первой необходимости», – отметил он.

Премьер уточнил, что в 2025 году в районы Крайнего Севера и приравненные к нему территории будет доставлено почти 3,5 млн тонн продуктов, лекарств, топлива и других необходимых товаров.

Закон для создания правовых и организационных основ северного завоза был подписан в 2023 году. Его цель – организация графика поставок товары для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий без сбоев.

Салехард, Елена Васильева

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