Ямалец заплатит 50 тысяч за побои

Жительница Тазовского района Ямала обратилась с жалобой в прокуратуру.

В ходе проверки сообщения было установлено, что приговором Тазовского районного суда местный житель признан виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия), за избиение сына заявительницы.

Прокуратурой района в защиту прав пострадавшего направлен иск в суд.

Судом требования прокурора удовлетворены, с виновника взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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