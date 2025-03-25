Любителя пьяной езды за рулем лишили прав, машины и направили на исправительные работы

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Установлено, что в декабре 2024 года мужчина, будучи уже привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля «Рено Дастер». Патруль ДПС остановил ямальца на 6 километре дороги Салехард-Лабытнанги. По результатам медицинского освидетельствования было зафиксировано состояние опьянения.

Судом с учетом позиции гособвинителя виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Автомобиль любителя пьяной езды был конфискован и обращен в доход государства, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube