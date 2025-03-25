Артюхов пригласил школьников из Тюменской области на большую экскурсию по Ямалу

В Салехард приехали участники экскурсионного маршрута «Путешествие на Ямал». Туристическую поездку школьникам подарил Дмитрий Артюхов в рамках празднования юбилея Тюменской области в прошлом году. В течение трех дней юных гостей ждет насыщенная программа, которая познакомит с культурным наследием региона, его неповторимым северным колоритом и уникальным потенциалом, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Участниками познавательного маршрута стали 80 ребят из 7-10 классов Тюменской области. Отбор прошли школьники, успешно участвующие в олимпиадах и конкурсах, увлеченные точными науками, робототехникой, программированием и созданием промышленных моделей.

«Путешествие на Ямал» откроет гостям региона уникальные культурные объекты окружной столицы. В Салехарде они посетят комплекс городской усадьбы, интерактивную экспозицию «Ямал. Новейшая история», музей имени Шемановского, арт-резиденцию «Полярис», а также правительство Ямала и ООО «Газпромтранс». Кроме того, участники побывают в величественном кафедральном соборе Преображения Господня. За пределами города ребят ждут этнографический комплекс в Горнокнязевске, где они познакомятся с традиционным бытом коренных народов Севера.

Для детей также запланированы профориентационные встречи с экспертами. Им расскажут о региональных геологических исследованиях, темпах роста городов и районов Ямала и развитии региона в целом. На встрече с представителями сервисного предприятия ТЭК учащиеся узнают о нюансах работы в нефтегазопромысловой отрасли. Помимо этого, школьники примут участие в тематическом квизе и творческих мастер-классах в арт-резиденции и посетят семейный театр кукол «Жужа».

Салехард, Елена Васильева

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