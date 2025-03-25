Новый Уренгой на два дня станет столицей экстремальных видов зимнего спорта

В Новом Уренгое в честь 50-летия города пройдут крупные всероссийские турниры – финальные этапы чемпионата и первенства страны по кроссу на снегоходах и кросс-сноубайку. Впервые на Ямале здесь также состоится фестиваль автоспорта «КАМАЗ-мастер», сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

«КАМАЗ-мастер» – единственная заводская команда, представляющая Россию в мировом автоспорте и занимающая в этом рейтинге лидирующее место. Обладатели высших наград автоспорта – девятнадцатикратные победители супермарафона «Дакар». В Новый Уренгой на шести машинах приехали 12 членов команды, в том числе ее руководитель Эдуард Николаев и пилоты Айрат Мардеев и Андрей Каргинов.

Зрелищные мероприятия начнутся 29 марта на снегоходной трассе в Южном районе города и продлятся два дня. В первый день пройдут первые заезды по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах. На маршрут выйдут более 100 спортсменов и 13 регионов страны: Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Свердловской, Кировской, Вологодской, Ленинградской областей, республики Татарстан, Кузбасса, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Возраст участников – от 14 лет.

Во второй день соревнования продолжатся. Самой яркой частью спортивных выходных станут показательные выступления КАМАЗов, они пройдут экстремальный маршрут на высокой скорости по залитой льдом трассе.

Напомним, что в 2025 году юбилеи на Ямале отмечают сразу три ямальских города – Новому Уренгою и Ноябрьску исполняется по 50 лет, Салехарду – 430. Всего в трех городах запланировано проведение более 100 спортивных мероприятий. В их числе Всероссийские соревнования по волейболу на снегу в рамках Дня оленевода и IV Всероссийские Арктические игры в Салехарде, финал Кубка России по волейболу на снегу и международные соревнования по танцевальному спорту в Новом Уренгое. Ноябрьск примет Арктические экстремальные игры «Северный характер. Зима», соревнования по мини-футболу «Кубок дружбы», Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин, женщин, юношей и девушек до 19 лет, Российский турнир категории «А» по спортивным танцам «Кубок Арктики».

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Новый Уренгой, Елена Васильева

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