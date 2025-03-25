Депутат Эдуард Яунгад подал документы на праймериз

Президент ассоциации «Ямал – потомкам!» Эдуард Яунгад примет участие в праймериз «Единой России».

Как сообщает пресс-служба партийного отделения по ЯНАО, 25 марта стало известно об участии в предварительном голосовании члена регионального политсовета «Единой России», депутата Законодательного собрания округа Эдуарда Яунгада.

«Парламентарий на протяжении 10 лет представляет интересы коренных малочисленных народов Севера. Он также является президентом регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!». За период своей депутатской деятельности Эдуард Яунгад сильно повлиял на законодательную базу по поддержке КМНС: принято большое количество законов, направленных на помощь молодым семьям, студентам и северянам, ведущим традиционный образ жизни. Партиец любит лично приезжать в гости к кочевникам, он уверен, что непринужденная атмосфера главный фактор для выяснения и ускоренного решения актуальных проблем коренных жителей Ямала», – характеризует своего члена «ЕР.

«В окружном парламенте планирую продолжить работу в этом направлении, благополучие земляков для меня – неоспоримый приоритет. Впереди еще много планов, надеюсь на поддержку ямальцев», – сообщил Эдуард Яунгад.

Напомним, что регистрация кандидатов предварительного голосования «Единой России» будет проходить до 24 апреля на сайте партии.

Салехард, Елена Васильева

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