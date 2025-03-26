Медики спасли женщину, у которой два раза останавливалось сердце

Ямальские медики спасли жизнь женщине, у которой два раза останавливалось сердце.

Вызов в скорую помощь поступил в Муравлено, сообщает тг-канал «Ямал. Главное». Сын 64летней местной жительницы сообщил диспетчерам, что у его матери стало плохо. Приехавшая на вызов бригада зафиксировала у пациентки инфаркт, и оказала неотложную помощь. В этот момент сердце женщины остановилось, но его смогли запустить.

Во время транспортировки женщины в сосудистый центр Ноябрьска сердце вновь остановилось. Медики непрерывно делали массаж и смогли восстановить сердечный ритм. В Ноябрьске хирурги установили пациентке два стента. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Пенсионерке предстоит реабилитация.

Ноябрьск, Елена Васильева

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