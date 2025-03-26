Ямал готовится к паводку и летним пожарам

На Ямале идет подготовка к весеннему паводку и летнему пожароопасному сезону. Готовность округа профильные структуры обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством заместителя губернатора округа Андрея Гаранина.

«Организация безопасности в населенных пунктах – одна из ключевых задач, стоящих перед регионом. Ежегодно в первой половине лета проводится комплексная проверка: оценивается состояние более 600 искусственных источников водоснабжения и подъездов к ним, а также готовность систем дистанционного мониторинга. Для борьбы со стихией будет сформирована группировка из 970 профессиональных спасателей и огнеборцев.

Подготовка к пожароопасному сезону является одной из самых приоритетных задач. Наша главная цель – не допустить возникновения крупных лесных пожаров и оперативно ликвидировать все очаги возгорания в течение первых суток с момента их обнаружения», – сообщил заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрей Гаранин.

Особое внимание на заседании было уделено подготовке к безопасному прохождению паводка. Для защиты четырех наиболее уязвимых населенных пунктов – Тарко-Сале, Уренгоя, Овгорта, Антипаюты – сформированы силы быстрого реагирования: более 330 человек, свыше 80 плавсредств и 90 единиц иной техники. Вблизи Овгорта и Уренгоя организовано проведение ледорезных работ.

Уделить особое внимание паводковой ситуации призвал также полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в рамках совещания с представителями регионов, прошедшего накануне.

Для защиты территорий от паводков и лесных возгораний спланированы эвакуационные мероприятия и подготовлена система оповещения. Будет учтен положительный опыт прошлых лет для предотвращения затопления жилых домов и распространения природных пожаров на объекты инфраструктуры.

Благодаря эффективной работе в прошлом году на Ямале удалось избежать затопления жилых домов во время паводка. Кроме того, в сезон было ликвидировано 137 природных пожаров на площади более трех тысяч гектаров, все возгорания были потушены оперативно и собственными силами, без допущения перехода их в категорию крупных.

Салехард, Елена Васильева

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