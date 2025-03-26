Прокуратура расторгла брак между ямальчанкой и жителем Азербайджана

Прокуратура Салехарда аннулировала брак между ямальчанкой и гражданином Азербайджана.

В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства было установлено, что в начале 2024 года гражданин республики Азербайджан предложил жительнице Салехарда заключить с ним фиктивный брак, чтоб он смог устроиться на работу. Женщина на предложение согласилась. После регистрации брака они вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели.

В соответствии с Семейным кодексом России заключение брака без намерения создать семью влечет его недействительность с момента регистрации.

Прокурор города обратился с иском в суд о признании брака недействительным в силу его фиктивности и аннулировании записи акта гражданского состояния о его заключении.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Решение суда, после вступления его в законную силу, будет направлено в органы ЗАГС для исполнения, сообщили «Новому дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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