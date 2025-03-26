В Новом Уренгое самолёт врезался в сугроб из-за проблем с шасси

Следователи и прокуроры выехали на место аварийной посадки самолёта в Новом Уренгое – судно въехало в сугроб. ЧП случилось 26 марта в 13:07. У воздушного судна Ан-12 авиакомпании «Атран» при посадке на аэродром Новый Уренгой надломилась левая стойка шасси, произошло выкатывание самолёта на боковую полосу, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолёт летел из Сабетты. На борту не было пассажиров – только члены экипажа. По предварительным данным, они не пострадали.

Как добавляют в центральном управлении СК на транспорте, самолёт является грузовым.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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