Дмитрий Артюхов принял участие в совместном заседании комиссий Госсовета по вопросам развития Арктики

В Мурманске в рамках VI Международного арктического форума состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета РФ по вопросам развития Арктики и Северного морского пути. Оно объединило пять комиссий Госсовета: «Северный морской путь и Арктика», «Международная кооперация и экспорт», «Энергетика», «Молодежь и дети», «Эффективная транспортная система».

Заседание стало уникальной площадкой для обсуждения проекта, нацеленного на комплексное развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути, который может получить статус национального.

На заседании выступили губернатор Ямала и председатель комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис, помощник Президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт», губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, советник Президента, член Госсовета Игорь Левитин, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и другие.

В режиме видеоконференции помощник президента, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин отметил, что Арктика – это огромная ресурсная база и перспективный транспортный коридор.

«Исходя из этого следует определиться с перспективами, сроками, объемами освоения полезных ископаемых в Арктической зоне: наряду с газом это уголь, полиметаллы и медь, и так далее. А СМП, который в настоящее время выступает преимущественно как транспортный проект, необходимо рассматривать в комплексе с освоением арктических территорий. В условиях мировых трендов на обострение борьбы за ресурсную базу важно оперативно реагировать и перераспределять ресурсы на ключевые направления развития, которые помогут России закрепиться в качестве лидера освоения Арктики», – подчеркнул Секретарь Госсовета.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что сегодня роль Арктики возрастает, при этом многие решения по ее развитию принимались еще в других геополитических условиях.

«Поэтому механизмы государственной поддержки необходимо совершенствовать для ускоренного развития макрорегиона, реализации инвестиционных проектов, повышения качества жизни людей. По итогам реализации первого этапа стратегии развития Арктики до 2035 года будут подготовлены предложения по актуализации этого основополагающего документа. Выработанные в ходе сегодняшнего заседания новые совместные решения станут важным вкладом в дальнейшее развитие российской Арктики», – сказал министр.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отметил, что в обсуждаемом будущем нацпроекте «Арктика и Северный морской путь» нашли отражения проекты для молодежи, такие как кампусы мирового уровня в городах Арктической зоны. При этом он выразил надежду, что инициатив, направленных на молодежь, будет больше. Также глава Ямала подчеркнул, что экономическое развитие территорий – это базовое условие, которое должно быть отражено в проекте комплексного развития.

«В основе должно лежать экономическое развитие Арктики – это Северный морской путь, его долгосрочная эффективность. Мы на Ямале это очень хорошо понимаем, так как сегодня за счет ключевых нефтегазовых проектов формируем практически 80 процентов всей грузовой базы СМП, больше половины валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал Арктической зоны России. Все это – основа, после которой уже начинаются вопросы социального развития городов. Один из ярких ямальских примеров: по итогу прошлого года вышли на третье место в стране по уровню рождаемости. Еще вчера сложно было представить северный регион в таких лидерах, но экономический фундамент, стабильность, уверенность в будущем у наших жителей дают эффект», – отметил Дмитрий Артюхов.

Подводя итоги заседания, Андрей Чибис отметил, что, по общему мнению участников встречи, Арктике и Северному морскому пути нужен комплексный проект развития, который включит в себя развитие минерально-сырьевых центров, транспортной инфраструктуры, науки, кадров, а главное – создание комфортной среды для жизни.

«Арктика – наш национальный приоритет. Осваивая ее, наши отцы и деды закладывали фундамент будущего. Мы должны сохранить этот курс, действуя стратегически и системно в интересах людей, живущих и работающих в Арктике», – сказал Андрей Чибис.

Салехард, Елена Васильева

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