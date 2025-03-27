Больше 20 тысяч ямальских детей получат бесплатно витамин Д в 2025 году. Мера поддержки действует с прошлого года и предназначена для малышей от рождения до трех лет.
Рецепт на выдачу витамина Д выписывает врач-педиатр. За 2024 год мерой поддержки воспользовались 20,5 тысяч детей, в этом году медики планируют обеспечить еще столько же малышей, отметили в пресс-службе администрации округа.
Отметим, что витамин Д является основой иммунитета. Он помогает бороться с простудой, вирусами, играет большую роль в развитии костной системы, при приеме с первых дней жизни защищает ребенка от нарушений обмена веществ.
Продолжится в 2025 году и выдача сертификатов на покупку мобильных мониторов дыхания для недоношенных детей. Приборы предназначены для профилактики внезапной остановки дыхания у младенцев, позволяя контролировать их состояние во время сна.
Электронный сертификат на покупку монитора выдается мамам малышей с массой тела при рождении до 1500 граммов. Приобрести монитор дыхания можно на маркетплейсе «Озон». В 2024 году на приобретение мониторов дыхания было выдано 23 сертификата.
Пролонгацию получит и проект ямальской системы здравоохранения по обеспечению медиков корпоративной одеждой. Ей обеспечат врачей, средний и младший медперсонал Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале, Муравленко и бюро СМЭ.
Вся линейка одежды представлена в четырех цветах: белый, бордовый, синий и серый. Уникальное отличие – вышитый логотип: сердце с ямальским орнаментом и слоганом
«Будьте здоровы!».
Униформу предоставят медикам с помощью электронного сертификата. Механизм простой: на банковскую карту МИР сотрудника будут зачислены денежные средства для покупки одежды. Условие выдачи сертификата – подключение к карте «Морошка». В прошлом году стильную одежду получили более тысячи врачей и медперсонала Салехарда, Аксарки и Лабытнанги.
Обновятся и условия труда медицинских работников. Так, выплата за работу в сельской местности будет начисляться в фиксированной сумме, а не в процентном соотношении, как ранее. А в список получателей выплаты за раннее выявление онкологических заболеваний включен акушер.
Салехард, Елена Васильева
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