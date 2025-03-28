Ямальчанка получила штраф за оскорбления в социальных сетях

Житель Тазовского района ЯНАО обратился с жалобой в прокуратуру. Мужчина сообщил, что его оскорбили в социальных сетях. Прокуратура провела проверку по обращению и выяснила, что в декабре 2024 года в социальной сети «Вконтакте» местная жительница публично написала комментарий с оскорбительными словами, содержащие негативную оценку личных качеств, унижающих честь и достоинство.

Заместитель прокурора района в отношении нарушительницы возбудил административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Судом виновной назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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