Рынок в Лабытнанги оказался опасным для людей

Прокуратура Лабытнанги проверила соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности.

В ходе надзорных мероприятий в деятельности крытого рынка выявлены нарушения, в том числе при отделке эвакуационных путей противопожарными материалами и устройствами, эксплуатации планов эвакуации людей на случай возникновения пожара и др.

Прокурор города внес представление, а также обратился с иском в суд.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, на собственника рынка возложена обязанность обеспечить пожарную безопасность места массового пребывания людей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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