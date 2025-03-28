В Ноябрьске проходит курс военно-тактической подготовки «Снежные призраки»

Курс специализированной военно-тактической подготовки «Снежные призраки» проходит в Ноябрьске. Мероприятие проводится на военно-спортивной базе «Авангард» и продлится до 30 марта. Участие принимают 80 северян из разных муниципалитетов округа. По итогам они получат сертификаты о прохождении курса.

«Снежные призраки» на Ямале проходят в два этапа: в Ноябрьске – в марте и в Лабытнанги – в августе. Участниками курса стали молодые люди, которые занимаются патриотическим воспитанием, прошедшие внутренний отбор: оценивалась их физическая подготовка и участие в мероприятиях в течение года.

В число участников курса военно-тактической подготовки вошли ямальцы, работающие в сфере молодежной политики, образования, представители общественных объединений, осуществляющие деятельность по направлению военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в округе, а также кадеты и воспитанники военно-патриотических объединений в возрасте от 16 лет, сообщил «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Занятия проводят опытные инструкторы регионального филиала центра «ВОИН». Участники проходят разностороннюю подготовку, включающую военно-тактическую, огневую и инженерную дисциплины, а также тактику и технику лыжного туризма. Помимо этого, они осваивают навыки оказания первой помощи, управления беспилотными летательными аппаратами и военной топографии. Полученные знания и опыт будут закреплены в ходе военно-тактической игры, предусматривающей лыжный поход и выполнение специализированных задач.

Отметим, что в регионе курс проходит в четвертый раз. Впервые он прошел в Лабытнанги. За три года реализации проекта его участниками стали 200 ямальцев. Мероприятие организует окружной молодежный центр совместно с региональным филиалом центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Ноябрьск, Елена Васильева

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