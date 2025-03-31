Спасатели вытащили из тундры двух ямальцев, одному из которых требовалась медпомощь

На Ямале в Тазовском районе два человека застряли в тундре и запросили помощь спасателей. Как сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО, сообщение о том, что в тундре Тазовского района случилось ЧП, поступило утром 31 марта. Мужчина и женщина выехали в Тазовский на снегоходе, но в дороге ямалец получил травму и не смог ехать дальше, рассказали в пресс-службе окружного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пара не доехала до Тазовского 15 километров. Спасатели оперативно нашли ямальцев и на трэколе довезли до Тазовского. Пострадавшего мужчину передали врачам.

Салехард, Елена Васильева

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