На Ямале приступили к ремонту и модернизации флота

Правительство Ямала выделило средства на ремонт и модернизацию двух несамоходных рефрижераторных судов, принадлежащих муниципальному образованию Тазовский район. Оба плашкоута находятся в пользовании одного из крупнейших предприятий в рыбодобывающей отрасли – ООО «Тазагрорыбпром».

В рамках модернизации планируется закупка и установка на судна скороморозильных аппаратов, каждый производительностью пять тонн замороженной продукции в сутки. Уже начаты работы по ремонту основных конструкций и замене устаревшего оборудования. После завершения модернизации ожидается, что плашкоуты обеспечат заморозку более 600 тонн сырья уже в этом году.

В последний раз существенный ремонт этих судов производился более 10 лет назад. Полученные средства позволят повысить эффективность использования флота, создать дополнительный комфорт и безопасность при эксплуатации судов, увеличить сохранность рыбы, рассказал заместитель директора ООО «Тазагрорыбпром» по техническим вопросам, эксплуатации и флоту Андрей Дуленцов.

Восстановление и развитие флота глубокой переработки улова – один из шести ключевых приоритетов программы развития предприятия, рассчитанной на 4-6 лет. Программа также включает: научное сопровождение деятельности, исследование ихтиофауны реки Таз, развитие береговой инфраструктуры и переработки рыбы, формирование кадрового резерва и повышение престижа профессии. Важным элементом станет участие в проекте «Арктический резидент» – это позволит оптимизировать налоговую нагрузку и получить меры поддержки для повышения конкурентоспособности.

«Модернизация флота в округе – часть системной работы по развитию рыбохозяйственного комплекса и продовольственной безопасности региона. Так, за последние годы были отремонтированы 33 единицы рыбопромыслового флота, приобретено четыре новых судна для предприятий Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Тазовского районов.

Сегодня на Ямале в рыбохозяйственной отрасли задействовано порядка 100 рыбодобывающих и 13 перерабатывающих предприятий, на которых заняты около двух тысяч работников, преимущественно из числа КМНС. Последние пять лет уровень добычи водных биоресурсов превышает 10 тысяч тонн. Производственные мощности позволяют выпускать широкий ассортимент продукции, которая представлена не только на региональном рынке, но и во многих крупных торговых сетях страны. В 2024 году ямальские предприятия произвели около 3,8 тысяч тонн рыбной продукции.

Салехард, Елена Васильева

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