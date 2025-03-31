Еще два действующих депутата подались на праймериз «ЕР»

Еще два действующих депутата парламента Ямала подались на праймериз «ЕР».

В первом случае речь идет об Алексее Ситников. «Сегодня подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» На протяжении более 40 лет основным направлением своей работы считаю создание самых современных и комфортных условий для развития округа. В новом созыве депутатов Законодательного собрания ЯНАО планирую продолжить эту работу, в случае поддержки и доверии избирателей…Открытый подход в работе, прямой диалог с гражданами и защита интересов жителей региона – приоритет в моей деятельности», – написал он в своих социальных сетях.

Подала документы на праймериз «ЕР» и депутат ЗакСо Анастасия Казанцева. В своем сообщении в социальных сетях она отметила, что жизнь на Ямале, по ее мнению, неуклонно улучшается. В случае, если депутатша снова получит мандат, то будет уделять большое внимание развитию социальной сферы, которую она расценивает как инвестиции в будущее, в здоровье, образование и благополучие жителей округа.

Салехард, Елена Васильева

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