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Понедельник, 31 марта 2025, 16:31 мск

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Два подростка отправляются под суд за лжеминирование школ

В Надыме двух подростков отправляют под суд за сообщения о ложном минировании школ.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ноябре 2024 года двое 14-летних подростков, находясь в одной из квартир города Надыма решили похулиганить и через Интернет связались с неустановленным лицом, которого попросили сделать ложные сообщения о готовящихся взрывах в двух общеобразовательных школах.

Получив данные сообщения, сотрудники полиции незамедлительно задействовали силы и средства правоохранительных органов и других служб, в ходе работы которых было установлено отсутствие взрывных устройств в учебных заведениях. В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины обоих несовершеннолетних, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд.

Надым, Елена Васильева

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