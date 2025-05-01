Ослепшего на один глаз тюменца повторно отправили в зону СВО без прохождения ВВК

Тюменца, который ослеп на один глаз в ходе СВО, оправили в зону боевых действий без прохождения военно-врачебной комиссии. Антон ждал ВВК более трёх месяцев, но так и не дождался. 30 апреля его отправили в зону выполнения специальных задач.

«Антон ушёл на фронт добровольцем. До этого в армии он не служил, опыта боевых действий не имел. Но посчитал нужным заключить контракт, когда началась спецоперация, принял такое решение. В ноябре 2024 года он получил ранения, в том числе повреждён глаз. В глазу остался осколок, зрительный нерв атрофирован, то есть глаз не видит. Какое-то время Антон лежал в госпитале, затем был в отпуске до февраля. В январе у него был приём в окружном военном госпитале у окулиста. Врач рекомендовал начмеду части подготовить документы для ВВК для определения категории годности и согласовать дату госпитализации в больницу. Но в части эти рекомендации не выполнили. До конца апреля Антон ждал комиссию – в части говорили, что её вот-вот проведут, но она так и не состоялась. Вчера сыну сообщили, что он снова едет в зону боевых действий, время на сборы не дали, посадили в автомобиль и отправили на СВО», – рассказала мать бойца Татьяна.

Военно-врачебная комиссия должна была определить категорию годности бойца. После этого решается вопрос о продолжении службы или комиссовании.

«Окулист в окружном военном госпитале дал рекомендацию присвоить сыну категорию годности B (ограниченно годен). Служить на передовой боец с одним глазом не сможет, это абсурдно», – говорит Татьяна. Она отмечает, что в военной части забрали оригиналы медицинских документов и до сих пор не выдали их обратно.

Участник СВО писал жалобу в военную прокуратуру, но ответ пока не поступил.

Спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко пояснил, что сейчас Антону нужно писать рапорт на имя командира части по месту прибытия.

«Бойцу нужно сообщить командиру о том, что он не прошёл ВВК и не может выполнять задачи в вязи с увечьем. Командир должен рассмотреть это сообщение и отправить на ВВК», – сообщил представитель. Он уточнил, что готов помочь близким в случае отсутствия ответа или слишком долгого ожидания.

Тюмень, Наталья Ефремова

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