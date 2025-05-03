Туристы на снегоходе провалились в ущелье в горах Полярного Урала

На Ямале туристы на снегоходе провалились в ущелье. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, трагический инцидент произошел в Приуральском районе в горах Полярного Урала.
Предварительно установлено, что мужчина, 1988 года рождения, и женщина, 1982 года рождения, прибывшие из города Воркуты, направились на снегоходе
по заповеднику «Ингилор» и провалились в ущелье. Мужчина погиб, а женщина получила тяжелые травмы. Она доставлена в медицинское учреждение.
В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Салехард, Елена Васильева
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