Надымчанам запретили выезжать на водоемы

В Надыме в связи с постепенным потеплением и естественным таянием льда с 5 мая запрещается выезд самоходного транспорта на водоемы. Через неделю, с 12 мая, ограничения распространятся и на выход людей на лед. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации района, нарушение запрета влечет за собой не только штрафные санкции, но и большой риск для жизни.

Во избежание несчастных случаев на льду переходить водоемы следует по ледовым переправам, а если их нет – проверять толщину льда палкой, она должна быть не менее 7 см. Родителям советуют напомнить детям об опасности игр на льду в период весенней распутицы.

Надым, Елена Васильева

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