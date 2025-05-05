Ребенку выплатят полмиллиона за неудачный съезд с горки

На Ямале ребенку выплатят по суду полмиллиона рублей за травмы, полученные в ходе неудачного скатывания с горки.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, послуживший поводом для обращения в суд, произошел в декабре 2023 года в туристическом комплексе в Муравленко.

Действуя в интересах пострадавшего ребенка, прокурор обратился с иском в суд о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей с владельца развлекательного объекта.

Суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил частично, взыскав в пользу пострадавшего 150 тысяч рублей.

Вместе с тем, в результате пересмотра дела в апелляционном порядке прокурору удалось доказать, что определенный судом размер компенсации морального вреда не отвечает принципам разумности и справедливости, поскольку судебной экспертизой установлено, что здоровью ребенка причинён тяжкий вред.

Судом автономного округа решение нижестоящего суда изменено, требования прокурора были удовлетворены в полном объёме.

Муравленко, Елена Васильева

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