Аэропорт Надыма временно не принимает и не отправляет самолеты

Аэропорт в Надыме временно закрыт на прием и отправление самолетов.

Как сообщает Росавиация, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения начали действовать с 10 часов по местному времени.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет» – отметили в Росавиации.

Надым, Елена Васильева

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