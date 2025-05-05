Участнику СВО с боевыми наградами отказали в выдаче участка земли под строительство дома

Прокуратура Нового Уренгоя провела проверку по обращению местного жителя – участника специальной военной операции, награжденного государственными боевыми наградами.

Установлено, что органом местного самоуправления участнику СВО было отказано в реализации предусмотренного законом права на предоставление земельного участка для жилищного строительства в собственность бесплатно.

Защищая интересы гражданина, прокурор обратился с иском в суд о признании за ним права на получение земельного участка, возложении на муниципалитет обязанности поставить заявителя на соответствующий учет, а также сформировать и предоставить земельный участок в его собственность.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, сочтя требования прокурора необоснованными.

Вместе с тем, в результате пересмотра дела в апелляционном порядке, прокурору удалось доказать законность требований.

Судом автономного округа требования прокурора удовлетворены, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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